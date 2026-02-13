Dubai ha preso il comando con un punteggio di 51-46 contro Milano alla fine del primo tempo, grazie a un ottimo inizio di partita. La squadra araba ha sfruttato alcune palle perse degli italiani per allontanarsi nel punteggio, mostrando una buona incisività in attacco. Alle 20.30, all’Allianz Cloud, i due team si preparano a riprendere la sfida del Round #28 dell’EuroLeague.

Alle 20.30, all'Allianz Cloud, si accende una sfida di EuroLeague tra Olimpia Milano e Dubai, Round #28 della stagione. Le due formazioni, posizionate vicine in classifica, cercano continuità di rendimento in una cornice di grande importanza per il prosieguo della competizione, con l'attenzione rivolta a una gestione delle rotazioni e a risposte offensive e difensive già lungo l'arco della partita. milano priva di Bolmaro, Nebo e Sestina, con Brown fuori dalle rotazioni. In casa dubai, l'ex NBA Davis Bertans resta indisponibile da metà gennaio per un infortunio al polpaccio; Boogie Ellis è apparso solamente una volta a gennaio per un bicipite femorale; Kosta Kondic è out da quasi due mesi per un infortunio all'inguine.

© Mondosport24.com - Dubai in vantaggio 51-46 su Milano alla pausa dell'EuroLeague

Guduric è il protagonista della partita tra Olimpia Milano e Dubai, che si sta giocando in diretta e vede gli ospiti in vantaggio di cinque punti all’intervallo.

