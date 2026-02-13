Droga in auto si rifiuta di essere controllato e picchia i poliziotti | arrestato 60enne

Un uomo di 60 anni di Marcianise è stato arrestato dopo aver opposto resistenza durante un controllo antidroga e aver aggredito i poliziotti. La polizia sospettava che l’automobile dell’uomo nascondesse droga, ma lui si è rifiutato di essere fermato e ha iniziato a colpire gli agenti. L’episodio è avvenuto ieri sera in via Roma, quando gli agenti hanno tentato di sottoporlo a un controllo di routine. L’uomo, già noto per precedenti legati alle sostanze stupefacenti, ha reagito violentemente, causando lievi ferite ai poliziotti. Ora si trova in manette con

E’ stato arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni, un 60enne di Marcianise, già gravato da precedenti in materia di sostanze stupefacenti. Durante i servizi di controllo del territorio nel centro urbano, i poliziotti del commissariato di Marcianise hanno sottoposto a controllo l’uomo, avvicinandosi allo stesso mentre era in sosta in auto. Invitato a scendere dal veicolo, lo stesso si mostrava agitato e poco collaborativo, iniziando ad inveire contro gli operatori. Gli agenti di Polizia hanno tentato di riportare l’uomo alla calma senza però riuscirsi in quanto lo stesso, in stato di alterazione, ha tentato di colpirli con calci e pugni.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su droga auto

La Polizia di Pisa ha effettuato un blitz in via Bargagna, sequestrando droga sia nell’auto che in una casa.

Roma, scoperti 200 kg di cocaina. Arrestato albanese

Ultime notizie su droga auto

Argomenti discussi: La droga che viaggia con le calamite sotto le auto; In auto con 30 chili di droga. Si muoveva con fare sospetto, finisce in manette un 25enne. Aveva anche 7mila euro in contanti; SFRECCIANO A TUTTA LA VELOCITÀ CON LA DROGA IN AUTO: DUE GIOVANI ARRESTATI DALLA POLIZIA; Arrestato pendolare della droga. Dosi pronte nell’auto e in casa.

Droga in auto, si rifiuta di essere controllato e picchia i poliziotti: arrestato 60enneE’ stato arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni, un 60enne di Marcianise, già gravato da precedenti in materia di sostanze stupefacenti. casertanews.it

Foligno, due minorenni con droga in auto non si fermano all’alt e tentano la fuga: arrestatiDue minorenni sono stati arrestati a Foligno per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì al termine di un inseguimento iniziato dopo che ... umbria24.it

Casapesenna. Tenta fuga in auto e nasconde droga negli indumenti Un 22enne arrestato dai Carabinieri... - facebook.com facebook

Spinea, aveva due pistole e della droga nascoste nell'auto: arrestato 21enne. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli rafforzati della Guardia di Finanza sul territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio e detenzione illegale di armi. x.com