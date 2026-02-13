Dream Volley sfida totale contro l' Arabona
Dream Volley di Nardò affronta l’Arabona di Manoppello domenica prossima, perché la gara può cambiare la posizione in classifica. La sfida, che si gioca in casa dei padroni di casa, promette un confronto molto acceso tra le due squadre. La partita si presenta come un momento importante per entrambe, visto che una vittoria potrebbe avvicinarle alla vetta del Girone I di Serie B2.
Il Girone I di Serie B2 entra nel vivo con un big match che profuma di alta classifica. Domenica prossima, la capolista Rental & Versatility Dream Volley Nardò riceve l’Arabona di Manoppello in un incontro che potrebbe ridisegnare gli equilibri del vertice. La classifica attuale non permette distrazioni: le neretine guidano il gruppo con un solo punto di vantaggio su Isernia e tre sulla stessa Arabona. Una vittoria permetterebbe a Coach Laudisa di scavare un solco importante (+6) sulle inseguitrici abruzzesi; una sconfitta, invece, pur non pregiudicando ancora nulla in maniera irreparabile, renderebbe il prosieguo della stagione un vero rebus nella parte alta della classifica.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Riparte il campionato: la Dream Volley sfida Fiamma Torrese per blindare il primato
Domenica prossima si riprende il campionato di B2 femminile con la sfida tra Dream Volley Nardò e Fiamma Torrese.
Guancia Volley Academy, sfida contro Sessa dopo il KO contro Volla
1000 kilometri oltre l'ostacolo: la Dream a Udine sfida la storiaGara 2 dei quarti di finale di Coppa Italia di domenica prossima a Pavia di Udine rappresenterà per la Rental & Versatility Dream Volley Nardò un banco di prova non soltanto sportivo, ma anche umano e ... lecceprima.it
Sconfitta di misura ieri sera per le ragazze della 1^ Divisione che, sul campo della Dream Volley Nardò, non sono riuscite a replicare il risultato positivo ottenuto il giorno prima. Autrici comunque di una buona prestazione, le ragazze biancoazzurre non sono ri - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.