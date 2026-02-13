Mario Draghi e Enrico Letta hanno partecipato questa mattina a Bruxelles a un vertice con i leader dei 27 paesi europei, dove hanno lanciato un appello diretto a “agire, non c’è più tempo”. I due ex esponenti politici hanno sottolineato la necessità di riforme profonde per rilanciare l’economia europea, evidenziando che le attuali misure non sono più sufficienti di fronte alle sfide globali. Draghi ha insistito sulla priorità di rafforzare le istituzioni finanziarie e migliorare la competitività, mentre Letta ha puntato il dito sulla mancanza di decisioni efficaci negli ultimi anni. Un dettaglio

Draghi e Letta lanciano l’allarme da Bruxelles: servono riforme radicali per l’Europa. L’ex Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi e l’ex Presidente del Consiglio Enrico Letta hanno sollecitato con urgenza i leader europei ad attuare riforme strutturali per rilanciare l’economia del continente. L’appello, lanciato il 13 febbraio 2026 a Bruxelles, mira a contrastare un deterioramento generale dell’economia europea, aggravato da una prolungata crisi energetica e da significative perdite nel settore industriale. Un’economia sotto pressione: il grido d’allarme di Draghi e Letta. La situazione economica europea è al centro di crescenti preoccupazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

La premier Giorgia Meloni ha commentato la situazione europea, sottolineando l’importanza dei contributi di Draghi e Letta.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni twitta che è motivo di orgoglio vedere due italiani, Enrico Letta e Mario Draghi, protagonisti nel confronto tra i leader europei sulla competitività.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Draghi e Letta, una scossa all'Unione europea. L'appello a diventare una potenza; Consiglio europeo: i Ventisette in ritiro sull’economia. Protagonisti Draghi e Letta. Leader divisi; Draghi e Letta protagonisti sferzano i leader dei 27: Agite, non c’è più tempo; Draghi e Letta: cattivi esempi e buoni consigli per il Made in Europe.

Consiglio europeo: i Ventisette in ritiro sull’economia. Protagonisti Draghi e Letta. Leader divisiIl primo ad arrivare al castello di Alden Biesen, nelle Fiandre belghe, è stato Mario Draghi. È, insieme ad Enrico Letta, l’ospite del Consiglio europeo informale, denominato ritiro, dei 27 capi di ... agensir.it

Draghi e Letta, una scossa all’Unione europea. L’appello a diventare una «potenza»Al «ritiro» dei leader Ue in Belgio i due ex premier italiani proporranno delle idee per rilanciare il Continente, a partire dai loro Rapporti sulla competitività e sul mercato unico ... corriere.it

I Ventisette, riuniti con gli ex premier italiani Draghi e Letta, indicano tra le priorità semplificazione, unione dei mercati di capitale, difesa dei settori strategici. Costa annuncia un riesame delle norme sulla concorrenza: i Paesi vogliono promuovere campioni Ue - facebook.com facebook

Vertice Ue competitività: Draghi e Letta spingono per il mercato unico x.com