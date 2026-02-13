Mario Draghi e Enrico Letta si sono incontrati ieri pomeriggio a Roma per un vertice che avrebbe dovuto rafforzare l’unità dell’opposizione, ma Giorgia Meloni ha subito chiarito che il loro ruolo non esiste, commentando con tono deciso che “non sono interlocutori ufficiali”. Mentre i due ex premier pontificavano su questioni europee, il presidente del Consiglio ha risposto sarcasticamente, ringraziandoli per i “dossier” inviati, e ha ribadito che il governo lavora senza tener conto di richieste non ufficiali. Nel frattempo, il governatore della Bce, Christine Lagarde, ha avvertito che “

Nel progetto di Giorgia Meloni (e Friedrich Merz) per cambiare l’Ue, rafforzando il Consiglio e quindi restituendo poteri agli Stati nazionali, non sembra esserci molto spazio per i sermoni degli eurosaggi. «Non credo che esista una figura del genere», ha tagliato corto il presidente del Consiglio ieri, quando le hanno chiesto se Mario Draghi o Enrico Letta potessero diventare inviati speciali di Bruxelles per la competitività. «Stanno fornendo un contributo molto importante», ha detto, «si parte dai loro rapporti e penso che siano stati entrambi preziosi». Per il premier, però, i predecessori a Palazzo Chigi non potranno avere un incarico ufficiale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Draghi e Letta pontificano, ma Meloni li rimette a posto: «Il loro ruolo non esiste»

