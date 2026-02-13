Sassari si prepara a sfidare una squadra forte, un match che potrebbe fare la differenza in campionato. La partita al PalaSerradimigni si prospetta difficile, poiché entrambe le formazioni puntano alla vittoria per migliorare la classifica. La squadra locale sa bene che per ottenere un risultato positivo dovrà mettere in campo il massimo delle sue energie e giocare con grande determinazione. La sfida si annuncia come un momento chiave, in cui la qualità del gioco farà la differenza.

Il confronto in programma al PalaSerradimigni rappresenta un momento cruciale per la squadra di casa, che si prepara ad affrontare un avversario di alto livello con l’obiettivo di consolidare le proprie posizioni in classifica e dimostrare la propria forza sul campo. La partita si configura come un banco di prova per verificare la coesione e la capacità di adattamento della formazione, soprattutto in presenza di alcune assenze importanti. Il tecnico della squadra, coach Veljko Mrsic, sottolinea l’importanza di affrontare la gara con attitudine di grande impegno e qualità. La squadra dovrà esibire un livello di gioco elevato, in particolare per mantenere lo spirito mostrato nella trasferta di Saragozza, dove si è messo in evidenza un primo tempo tra i migliori dell’anno, caratterizzato da movimenti fluidi e difesa efficace. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dovremo giocare una partita di grande qualità

