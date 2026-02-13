Dove vedere in tv Italia-USA di hockey ghiaccio femminile oggi | orario quarti di finale programma Olimpiadi streaming

L’Italia di hockey su ghiaccio femminile, guidata dal capitano Martina Rossignoli, si gioca oggi in diretta tv la qualificazione ai quarti di finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato il terzo posto nel Girone B. La squadra azzurra, che ha battuto la Norvegia nel match decisivo, affronta gli Stati Uniti alle 15:00, con la partita trasmessa su RaiSport e disponibile in streaming su RaiPlay.

L’ Italia di hockey su ghiaccio femminile ha chiuso al terzo posto nel Girone B delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le azzurre sono state precedute da Svezia e Germania, ma hanno ottenuto l’ultimo pass a disposizione per i quarti di finale. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE DALLE 21.10 Le azzurre, dunque, affronteranno la prima classificata del Girone A, ovvero gli Stati Uniti, che hanno chiuso a punteggio pieno, subendo appena una rete nei primi quattro incontri disputati: il match, proibitivo per l’Italia, si giocherà domani, venerdì 13 febbraio, alle ore 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia di hockey su ghiaccio femminile si prepara a scendere in pista per i quarti di finale ai Giochi di Milano Cortina.

Oggi le atlete italiane dell’hockey ghiaccio femminile scendono in pista per il debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

