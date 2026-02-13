Dove vedere in tv Italia-Svezia curling femminile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

Le azzurre di curling, guidate da Stefania Constantini, scendono in campo oggi contro la Svezia alla ricerca di una vittoria fondamentale per restare in corsa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo un avvio difficile, le italiane devono dimostrare di aver imparato dagli errori e di poter ancora competere ad alti livelli nel torneo di curling femminile. La partita sarà visibile in diretta TV e in streaming, con orario e programma già annunciati.

Le azzurre non possono più sbagliare. Dopo un avvio shock, l'Italia femminile di Stefania Constantini e compagne cercano di rialzare la testa nel Round Robin del torneo di curling femminile valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tuttavia, il cammino delle nostre portacolori sarà costellato di ostacoli. Domani, sabato 14 febbraio, le azzurre infatti sfideranno prima la Cina e, successivamente, alle 19:05, la corazzata della Svezia. Le nordiche hanno intrapreso un percorso opposto rispetto a quello del team tricolore, vincendo i primi due match e gravitando a punteggio pieno in classifica.