Dove vedere in tv Italia-Finlandia hockey ghiaccio maschile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

L’Italia di hockey su ghiaccio affronta la Finlandia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver sfidato la Slovacchia e preparandosi alla gara successiva contro il team finlandese. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e mantenere vive le speranze di qualificazione. La squadra italiana, reduce da una vittoria importante contro la Slovacchia, si concentra ora sulla sfida contro i finlandesi, considerata decisiva per il proseguo del torneo.

Fronteggiare la Slovacchia pensando anche alla successiva gara, del giorno dopo, contro la Finlandia. Per l'Italia maschile dell'hockey su ghiaccio arriva un momento ad alta intensità nel suo percorso olimpico a Milano Cortina 2026. Il Blue Team se la vedrà con i nordici il 14 febbraio alle ore 14:40 all'Arena Santagiulia, in un match anche in questo proibitivo ma che, se affrontato con la giusta carica potrebbe essere un buon viatico per i playoff. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Finlandia, incontro valido per la terza giornata della fase a gironi (Gruppo B) del torneo olimpico di hockey su ghiaccio maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.