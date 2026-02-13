L’Italia del curling femminile scende in campo sabato 14 febbraio alle 9 per affrontare la Cina nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La squadra azzurra, reduce da due sconfitte contro le favorite, cerca di risollevare le sorti del torneo e di ottenere una vittoria decisiva. La partita sarà trasmessa in diretta su Raisport, che garantirà la copertura completa dell’evento, mentre lo streaming sarà disponibile sul sito ufficiale della Rai.

Dopo aver perso contro due delle tre squadre più accreditate per salire sul podio, arriva il momento della verità per l’ Italia che sfiderà sabato 14 febbraio (alle 9.05) la Cina nella quarta sessione del round robin femminile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le sconfitte contro Svizzera e Corea del Sud erano prevedibili, ma adesso c’è pochissimo margine d’errore per provare ad inseguire una clamorosa qualificazione alle semifinali. Il team azzurro guidato dalla skip Stefania Constantini giocherà domattina il terzo incontro del suo percorso a cinque cerchi contro una formazione sicuramente ostica ma non imbattibile, che ha cominciato bene il torneo vincendo al debutto sulla Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Cina, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Stasera, su TV nazionale, si accendono i riflettori su Italia-Svizzera nel curling femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Questa mattina si sono aperti i match del curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Dove vedere in tv le Olimpiadi di Milano Cortina: da Rai a Discovery, i canali in chiaro e in abbonamento; Roma-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari; Milano Cortina: ecco dove vedere i Giochi olimpici in tv; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 oggi in diretta tv e streaming.

Pisa-Milan, a che ora e dove vedere la partita oggi in TV e streaming: possibili formazioniLa 25ª giornata di Serie A inizia con la partita Pisa-Milan che si gioca oggi alle 20:45. Le ultime news sulle formazioni di Hiljemark e Allegri. Diretta tv in chiaro e in esclusiva su DAZN. fanpage.it

Sport in tv oggi (venerdì 13 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, venerdì 13 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i ... oasport.it

UN ORO CHE UNISCE CINA E ITALIA Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la coach Qi Mengyao ha guidato l’ a uno storico oro nella staffetta mista di short track. Celebriamo non solo il talento, ma anche l'amicizia che cresce attrav - facebook.com facebook

Ad Aprica il dialogo Italia-Cina sugli sport invernali x.com