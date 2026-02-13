Dove si respira peggio e meglio in Toscana | le città più inquinate e quelle virtuose

Firenze, 13 febbraio 2026 – In Toscana si respira meglio rispetto a molte aree del Nord Italia, ma il traguardo dei nuovi limiti europei fissati per il 2030 è ancora da conquistare. A dirlo è il report Mal'Aria di Città 2026 di Legambiente, che analizza le concentrazioni di PM10, PM2.5 e biossido di azoto nei capoluoghi italiani e stima l'andamento nei prossimi anni. La regione si colloca nella seconda metà della classifica nazionale per concentrazioni di PM10: lontana dalle criticità croniche della Pianura Padana, ma con alcune città che dovranno accelerare nella riduzione degli inquinanti per rientrare nei nuovi parametri europei.