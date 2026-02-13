Dove ascoltare il nuovo album di Bruno Mars in anteprima? L’elenco dei negozi di dischi

Bruno Mars ha scelto di lanciare il suo nuovo album, e i fan possono ascoltarlo in anteprima nei negozi di dischi selezionati. La notizia si diffonde mentre il Festival di Sanremo cattura l’attenzione di molti italiani. In alcuni negozi di Milano e altre città, i clienti possono ascoltare le prime tracce del disco prima del rilascio ufficiale. Questa occasione speciale permette agli appassionati di immergersi subito nel nuovo sound dell’artista statunitense.

Milano, 13 febbraio 2026 – Mentre molti appassionati di musica italiana e di showbiz avranno gli occhi puntati sul Festival di Sanremo, i fan di Bruno Mars potranno ascoltare il suo nuovo disco in anteprima. 'The Romantic' esce infatti il 27 febbraio e alcuni fan avranno la possibilità di ascoltarlo il giorno prima, ovvero giovedì 26 febbraio. Dove ascoltare in anteprima il disco di Bruno Mars. In Italia sarà possibile partecipare agli inediti listening party nei seguenti store: Discoteca Laziale (Via Mamiani 62A, Roma – RM), Dischi Volanti (Ripa di Porta Ticinese 47, Milano – MI), Alta Fedeltà (Via Mazzini 69, Ferrara – FE), Angolo della Musica (Via Leonardo da Vinci 47, Udine – UD), Muzak Dischi (Corso Nizza 27, Cuneo – CN), Semm Music Store & More (Via Oberdan 24F, Bologna – BO), Symphony (Piazza Cavour 23, Livorno – LI), Disco Shop (Largo Campidoglio 19, Poggibonsi – SI), Maistrello Musica (Via delle Orchidee 6, Rieti – RI) e Sound Garden (Corso Vittorio Emanuele II 110, L'Aquila – AQ).