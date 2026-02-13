Dormitorio trasloco all?ex Nubile

I migranti che sono attualmente ospitati nelle tende all’esterno di via Provinciale per San Vito saranno trasferiti, per un periodo di otto mesi, nell’area di strada per Pandi, dove le autorità intendono creare una sistemazione temporanea per gestire meglio la situazione.

I migranti che sono attualmente ospitati nelle tende all’esterno di via Provinciale per San Vito saranno trasferiti, per un periodo di otto mesi, nell’area di strada per Pandi, dove è prevista anche la realizzazione di due impianti per il trattamento dei rifiuti. A mettere nero su bianco questa scelta è una delibera di giunta che è stata approvata nella giornata di ieri e che arriva a margine di un periodo che è stato segnato dall’attentato incendiario alla struttura di Restinco in cui palazzo di città ospiterà 80 migranti. Il cronoprogramma Fissato dall’amministrazione comunale, il primo passaggio sarà quello dei lavori di ripristino dei collegamenti idrici, fognari ed elettrici e dell’illuminazione pubblica, che saranno terminati entro 20 giorni dall’avvio: ad occuparsene, il settore Lavori Pubblici, per una cifra di circa 88mila euro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Il dibattito sulla gestione dei rifiuti e l’accoglienza dei migranti si intensifica a Brindisi.

La Caritas si impegna attivamente nel contrasto al disagio sociale, offrendo supporto e servizi diversificati.

