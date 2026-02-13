Dopo la morte di James Van Der Beek la famiglia è sul lastrico | la raccolta fondi per i sei figli

James Van Der Beek è morto a 48 anni, lasciando la famiglia in grande difficoltà economica; la causa è la lunga battaglia contro il cancro e i debiti accumulati negli ultimi anni. La famiglia ha aperto una raccolta fondi per sostenere i sei figli, che ora si trovano senza risorse sufficienti. La notizia ha fatto il giro del web, mentre i fan ricordano le sue parole piene di speranza condivise sui social durante il suo percorso di malattia.

L‘attore aveva 48 anni ed era malato di cancro. Le cure costose hanno prosciugato il patrimonio della famiglia. Tante disgrazie per le star della serie cult anni ‘90 A due giorni dalla morte di James Van Der Beek a 48 anni, della star di Dawson's Creek restano le sue ultime accorate parole dopo la sua strenua lotta al cancro e un mare di debiti. L'attore era malato di cancro e la famiglia ha dato fondo a tute le riserve per assicurargli cure e una vita dignitosa fino all’ultimo. Per questo gli amici di Van Der Beek hanno avviato una raccolta fondi per la famiglia, soprattutto per i suoi sei figli. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Dopo la morte di James Van Der Beek, la famiglia è sul lastrico: la raccolta fondi per i sei figli James Van Der Beek, la moglie e i sei figli sul lastrico: raccolti 1,2 milioni di dollari James Van Der Beek si trova in difficoltà. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dopo la commozione per la morte di James Van Der Beek irrompe la realtà, perché la famiglia ha dovuto aprire un GoFundMe?; Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin dopo la morte di Claudio Sterpin: L'ho sempre ammirato; Santo Versace: Dopo la morte di Gianni ci davano per falliti; FRANCIA: ESTREMA DESTRA SCATENATA DOPO LA MORTE DI UN MILITANTE FASCISTA A SEGUITO DI UNO SCONTRO DI STRADA. La morte di Francesco Mazzoleni, le società sportive: «Per i ciclisti non c'è rispetto». E dopo la tragedia c'è chi sposta i ragazzi su pistaA Palazzago proclamato il lutto cittadino per il 18enne travolto mentre si allenava. I direttori sportivi denunciano la poca sicurezza sulle strade ... bergamo.corriere.it Minacce di morte all’arbitro La Penna dopo Inter-Juve, pm Roma aprirà fascicolo indagineLeggi su Sky TG24 l'articolo Minacce di morte all’arbitro La Penna dopo Inter-Juve, pm Roma aprirà fascicolo indagine ... tg24.sky.it È morto James Van Der Beek, il celebre Dawson di Dawson’s Creek. Ecco le sue ultime parole: “ , h ` . — - facebook.com facebook Dawson's Creek, la lettera di Katie Holmes a James Van Der Beek #katieholmes x.com