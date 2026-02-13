Dopo il monitoraggio e i controlli il questore chiude per 15 giorni un esercizio pubblico

Il questore di Lecce, Giampietro Lionetti, ha deciso di chiudere un locale a Trepuzzi per 15 giorni dopo aver riscontrato irregolarità durante i controlli di routine. L’operazione, condotta dalla polizia amministrativa, ha scoperto problemi di sicurezza e documentazione in regola. La sospensione mira a garantire che l’attività riprenda sotto regole più stringenti.

Si tratta di un’attività di Trepuzzi frequentata da soggetti considerati pericolosi, alcuni dei quali legati alla criminalità organizzata L’attività, dove sono a disposizione degli avventori anche dei videogiochi, è considerata una fonte di pericolo per l’ordine e la sicurezza a causa della frequentazione da parte di soggetti noti alle forze di polizia per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e la persona. Alcuni di loro sono considerati appartenenti alla criminalità organizzata. Nel corso il tempo i carabinieri della stazione di Trepuzzi hanno monitorato il locale, davanti al quale si sono consumati episodi gravi come un accoltellamento, e nel corso di controlli fatti più volte all’interno e all’esterno sono state trovate sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Il Questore di Arezzo ha disposto la chiusura di un esercizio pubblico nel centro storico di San Giovanni Valdarno, a seguito di verifiche sulle normative di sicurezza e rispetto delle normative vigenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Com’è cambiato il Pnrr dopo le ultime revisioni; Maternità over 50: rischi e considerazioni mediche di una gravidanza in età avanzata; Concordato biennale: monitoraggio su tre fronti per chi ha aderito; Stefano Di Stefano si dimette da consigliere Mps dopo l'indagine per insider trading.

La mamma dorme e i medici saltano monitoraggio fetale, neonato va in sofferenza e muore dopo il parto d’urgenzaSi era addormentata nel reparto maternità dopo il ricovero in ospedale e così, nel caos della sera, non furono eseguiti i normali controlli come il monitoraggio fetale, ma poche ore dopo il piccolo ... fanpage.it

Niscemi, la frana avanza. Nei tunnel trovati strumenti di monitoraggio dimenticati da 20 anni: servivano ad avvertire dei rischiIn fondo ai tunnel che erano stati scavati fino a cinquanta metri di profondità, intorno al centro storico di Niscemi franato nel 1997, giacciono strumenti di monitoraggio dimenticati da 20 anni .Si ... ilmattino.it

In Regione confronto con Stellantis sui collegamenti per i lavoratori dopo la riattivazione del turno notturno. Prima verifica positiva e monitoraggio nel weekend. Pepe: “Segnale incoraggiante per l’economia lucana che va accompagnato con la massima attenz - facebook.com facebook

La mamma dorme e i medici saltano monitoraggio fetale, neonato va in sofferenza e muore dopo il parto d’urgenza x.com