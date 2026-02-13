Dopo Francia e Germania anche l’Italia prende le distanze da Francesca Albanese

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, viene criticata anche dall’Italia dopo le recenti dichiarazioni su Israele che hanno suscitato polemiche.

Dopo Francia e Germania, anche l’Italia prende posizione contro Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, finita al centro di nuove polemiche per alcune dichiarazioni su Israele. A sollevare il caso è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha chiarito la linea del governo: «Le posizioni di Albanese non rispecchiano quelle del governo italiano. Le sue affermazioni e iniziative non sono adeguate all’incarico che ricopre all’interno di un organismo di pace e garanzia come le Nazioni Unite». Un intervento che arriva dopo la richiesta di dimissioni avanzata prima dalla Francia e poi dalla Germania. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Dopo la Francia anche la Germania cavalca la fake news e chiede le dimissioni di Francesca AlbanesePrima la Francia, adesso la Germania (oltre a tutta la destra di governo italiana). Le Relatrice speciale dell’Onu per la Palestina, Francesca Albanese, è ancora bersagliata per una frase che, semplic ... ilfattoquotidiano.it

Francesca Albanese dopo la richiesta di Francia e Germania: Mai dette quelle parole su Israele, non mi dimettoA Fanpage.it la relatrice speciale dell'ONU smentisce le frasi a lei attribuite e respinge le accuse: Nessuno ha verificato le fonti, sono vittima ... fanpage.it

