Doping riammessa Passler | Nutella con lo stesso cucchiaio della madre malata

Rebecca Passler, la sciatrice italiana sospesa per doping dopo un test positivo al Letrozolo, è stata riammessa dalla Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia, che ha motivato la decisione con un episodio che ha scatenato molte polemiche: la stessa Passler ha raccontato di aver usato lo stesso cucchiaio di Nutella con la madre malata, un dettaglio che ha contribuito a chiarire la provenienza del farmaco.

Colpo di scena a Milano-Cortina 2026. La Corte Nazionale d'Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria, scattata dopo una positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio. Sul caso è stato riconosciuto il fumus boni iuris, ovvero l'apparente fondatezza dell'assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. L'esito consente all'atleta di partecipare alle Olimpiadi invernali. Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi.