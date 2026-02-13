Doping Rebecca Passler torna in gara | Per la Nutella usato il cucchiaio di mia madre malata di tumore | Il Cio | nessuna notifica 

Rebecca Passler, biatleta italiana, torna a gareggiare dopo aver scoperto di essere stata contaminata dal letrazolo, sostanza vietata, usando un cucchiaio appartenuto alla madre malata di tumore, che non aveva rivelato la sua malattia per non turbare la figlia.

La Procura Nazionale Antidoping italiana è nota per il suo rigore, quindi Rebecca Passler deve aver presentato carte davvero convincenti ai giudici sportivi romani per convincerli a revocare la sua sospensione cautelare per la positività al letrozolo, consentendole di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina, con il rischio di aver concesso semaforo verde a un'atleta che dopo le gare potrebbe essere squalificata: la decisione riguarda infatti solo la sospensione cautelare e mancano i giudizi del Tribunale nazionale antidoping (Tna), che dovrà pronunciarsi sulla vicenda, ed eventualmente del Tribunale arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Approfondimenti su rebecca passler

Rebecca Passler torna alle gare dopo il caso di doping, rivelando di aver usato un cucchiaio appartenuto alla madre malata di tumore per assumere Nutella, una scelta motivata dalla volontà di non turbarla.

Passler torna in gara dopo che la sua sospensione per doping è stata revocata, grazie alla decisione del tribunale sportivo che ha riconosciuto l’insufficienza di prove contro di lui.

Ultime notizie su rebecca passler

