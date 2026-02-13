Doping alle Olimpiadi Rebecca Passler ha convinto i giudici così | la Nutella e il cucchiaio con tracce di letrozolo della mamma malata

Rebecca Passler ha fatto scalpore alle Olimpiadi quando i giudici hanno riconosciuto la sua innocenza, dopo aver analizzato tracce di Nutella e un cucchiaio appartenente alla madre malata. La giovane atleta, che si è sempre impegnata duramente, ha dimostrato che piccoli dettagli possono fare la differenza in casi complessi come questo. La vicenda ha riacceso il dibattito su come si difendono gli atleti in situazioni delicate, tra salute e diritto sportivo.

Una vicenda delicata, che intreccia sport, salute e diritto antidoping, riporta al centro dell'attenzione il nome di Rebecca Passler. La biatleta azzurra, risultata positiva al letrozolo in un controllo fuori competizione, ha ottenuto la revoca della sospensione cautelare da parte della Procura Nazionale Antidoping (Nado Italia), potendo così prendere parte alle Olimpiadi Milano-Cortina. Una decisione che non chiude il caso, ma che consente all'atleta di gareggiare in attesa dei giudizi di merito del Tribunale nazionale antidoping (Tna) e, se necessario, del Tas di Losanna. La scelta di Nado Italia, struttura nota per il suo rigore, si fonda su elementi ritenuti convincenti dai giudici sportivi.