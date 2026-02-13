Donna accoltellata in via Libertà l' aggressore | Non ha ricambiato il mio sguardo e non ci ho visto più

Una donna è stata ferita con un coltello in via Libertà, e l’uomo che l’ha aggredita spiega il motivo dicendo:

La confessione dell'uomo di 52 anni, accusato di tentato omicidio. I due non si conoscevano, come la vittima ha ribadito. Al momento dell'arresto l'uomo aveva ancora le mani e gli abiti sporchi di sangue: è accusato di tentato omicidio "Non ha ricambiato il mio sguardo e non ci ho visto più, ecco perché l'ho accoltellata". È la confessione di M.G.D.S., 52 anni, l'uomo con problemi psichici che ieri pomeriggio ha accoltellato alle spalle, in via Libertà, M.L.A.T. di 56 anni. La donna è stata colpita dai fendenti alla schiena, mentre camminava. I due non si conoscevano, come ha ribadito la donna agli inquirenti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Un uomo di 52 anni, affetto da problemi psichici, ha ferito una donna alle spalle in via Libertà, spiegando che l'aveva accoltellata perché lei non aveva ricambiato il suo sguardo.

Una donna è stata ferita con un coltello in via Libertà a Palermo, e l’uomo che ha compiuto l’aggressione è stato arrestato e portato in carcere.

