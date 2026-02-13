Donna accoltellata a Palermo indagato in carcere | Non ha ricambiato il mio sguardo

Una donna è stata ferita con un coltello in via Libertà a Palermo, e l’uomo che ha compiuto l’aggressione è stato arrestato e portato in carcere. Secondo la sua confessione, il gesto non avrebbe avuto motivazioni chiare e si sarebbe scatenato dopo un semplice scambio di sguardi, senza alcuna provocazione evidente. La scena si è svolta davanti a molti passanti, che hanno assistito alla scena senza riuscire a capire cosa abbia spinto l’uomo a reagire in questo modo. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell

Palermo, una donna accoltellata in via Libertà: l’aggressore in carcere confessa un gesto incomprensibile. Palermo è scossa dall’aggressione di Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, colpita alla schiena con un’arma da taglio in pieno centro, in via Libertà. L’aggressore, Massimo Gagliardo De Stefano, 53 anni, è stato arrestato in flagranza di reato e ha riferito agli inquirenti di aver agito in preda a un raptus, motivato dal fatto che la vittima non avrebbe ricambiato il suo sguardo. Le condizioni della donna, ricoverata all’ospedale Villa Sofia, sono gravi. Dinamica dell’aggressione e soccorso immediato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo di 52 anni ha tentato di uccidere una donna a Palermo, perché questa non gli ha ricambiato lo sguardo.

Donna accoltellata a Palermo, in carcere l'aggressore di Maria Tricarico E’ stato portato in carcere Massimo Gagliardo De Stefano, di 53 anni, che ieri nel tardo pomeriggio ha accoltellato alla schiena Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni appena uscita dal salone del parrucchiere nella centralissima via Libertà a Palermo.

