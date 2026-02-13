Donna accoltellata a Palermo in carcere l' aggressore di Maria Tricarico

Donna accoltellata a Palermo, in carcere l'aggressore di Maria Tricarico E’ stato portato in carcere Massimo Gagliardo De Stefano, di 53 anni, che ieri nel tardo pomeriggio ha accoltellato alla schiena Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni appena uscita dal salone del parrucchiere nella centralissima via Libertà a Palermo. La lite tra i due, secondo le testimonianze, sarebbe scoppiata per ragioni di gelosia legate a vecchi dissapori. Un passante ha soccorso la donna, che ora si trova in ospedale in condizioni stabili.

E' stato portato in carcere Massimo Gagliardo De Stefano, di 53 anni, che ieri nel tardo pomeriggio ha accoltellato alla schiena Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni appena uscita dal salone del parrucchiere nella centralissima via Libertà a Palermo. De Stefano, arrestato in flagranza, è stato sentito ieri sera e non è riuscito a spiegare i motivi del gesto. Ha detto di essere in cura per problemi psichici. I poliziotti dovranno sentire, quando sarà possibile, la donna si trova ricoverata all'ospedale Villa Sofia con una profonda ferita.