Donare una medicina a chi non ha soldi per pagarla fino a lunedì si può fare

Da ilrestodelcarlino.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'iniziativa solidale permette di donare medicine a chi non può acquistarle, perché molte persone non hanno i soldi per farlo. L’evento si svolge fino a lunedì 16 febbraio e coinvolge 600 farmacie in tutta la regione, tra cui 162 a Bologna e provincia. Durante questa settimana, i cittadini possono contribuire consegnando farmaci non scaduti e in buone condizioni, per aiutare le persone più vulnerabili.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Un farmaco per chi non può permettersi di pagarlo. Fino al 16 febbraio, in 600 farmacie della regione, 162 a Bologna e provincia,  la settimana dedicata alla raccolta di farmaci per le fasce più fragili della popolazione. Di cosa si tratta . L’iniziativa è organ izzata del Banco Farmaceutico e coinvolge circa 6mila farmacie in tutta Italia, per coprire un fabbisogno di più di 1,2 milioni di farmaci a livello nazionale per oltre mezzo milione di persone in condizioni di povertà sanitaria, di cui 145.000 minori. Quando donare. L’iniziativa si svolgerà fino a lunedì 16 febbraio ed è realizzata con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

donare una medicina a chi non ha soldi per pagarla fino a luned236 si pu242 fare

© Ilrestodelcarlino.it - Donare una medicina a chi non ha soldi per pagarla, fino a lunedì si può fare

Bonus affitto per i lavoratori del turismo: chi può riceverlo e fino a quando si può fare domanda

Il bonus affitto dedicato ai lavoratori del settore del turismo è una misura di sostegno disponibile fino al 19 dicembre 2025.

La medicina di base non ha futuro: auspico una trasmissione che dica cosa fare per chi verrà domani

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Un nuovo ecografo per l'ospedale: la donazione benefica per la Medicina Interna; Il Papa: doniamo medicinali nelle giornate di raccolta del Banco Farmaceutico; A disposizione per la lettura il numero 266-268 di Medicina Democratica; Giornate di raccolta dei medicinali: come donare, in 6mila farmacie, cure a persone in condizioni di povertà sanitaria.

DONARE UNA MEDICINA CHE GUARISCE GLI ALTRI... E ANCHE NOIComprare un farmaco da banco, per aiutare chi non può permettersi le cure. Per aiutare a guarire gli altri, ma che può far star meglio anche se stessi... Un semplice e efficace sistema che per il ... disabili.com