Donare una medicina a chi non ha soldi per pagarla fino a lunedì si può fare

Un'iniziativa solidale permette di donare medicine a chi non può acquistarle, perché molte persone non hanno i soldi per farlo. L’evento si svolge fino a lunedì 16 febbraio e coinvolge 600 farmacie in tutta la regione, tra cui 162 a Bologna e provincia. Durante questa settimana, i cittadini possono contribuire consegnando farmaci non scaduti e in buone condizioni, per aiutare le persone più vulnerabili.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Un farmaco per chi non può permettersi di pagarlo. Fino al 16 febbraio, in 600 farmacie della regione, 162 a Bologna e provincia, la settimana dedicata alla raccolta di farmaci per le fasce più fragili della popolazione. Di cosa si tratta . L'iniziativa è organ izzata del Banco Farmaceutico e coinvolge circa 6mila farmacie in tutta Italia, per coprire un fabbisogno di più di 1,2 milioni di farmaci a livello nazionale per oltre mezzo milione di persone in condizioni di povertà sanitaria, di cui 145.000 minori. Quando donare. L'iniziativa si svolgerà fino a lunedì 16 febbraio ed è realizzata con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili. Fino a lunedì 16 febbraio è possibile donare un medicinale a chi ne ha bisogno grazie alle Giornate di raccolta del farmaco. Tra gli enti che ne beneficeranno, anche il Poliambulatorio di Opera San Francesco.