Doha sorpresa Mboko | la canadese 19enne stordisce Ostapenko e vola in finale

Victoria Mboko ha battuto Jelena Ostapenko nel torneo di Doha, perché la giovane canadese ha mostrato una grinta inattesa. La 19enne ha dominato il match con colpi precisi e un’intensità sorprendente, sorprendendo anche gli esperti. Nella semifinale, Mboko ha preso il controllo fin dai primi scambi, vincendo facilmente i primi due set e assicurandosi così un posto in finale.

Mboko Stordisce Doha: La Giovane Canadese in Finale, Ostapenko Ko. Victoria Mboko, diciannovenne tennista canadese, ha conquistato la finale del Qatar TotalEnergies Open di Doha sconfiggendo la lettone Jelena Ostapenko con un netto 6-3, 6-2. La vittoria, ottenuta oggi, 13 febbraio 2026, proietta Mboko nella sfida decisiva del torneo, dove affronterà la vincente tra Muchova e Sakkari. Questo successo rappresenta la quarta semifinale in carriera per la giovane canadese, con un bilancio complessivo di due finali raggiunte e una vittoria già conquistata a Montreal nel 2025. Una Partita di Tattica e Maturità.