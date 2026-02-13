Docente di Niscemi ospita famiglia evacuata per la frana | madre incinta e tre bambini accolti in casa di campagna dopo l’ordinanza di sgombero

Il docente di Niscemi, Giuseppe Romano, ha accolto nella sua casa di campagna una famiglia evacuata a causa della frana che ha colpito il quartiere Santa Lucia. La famiglia, composta da una madre incinta e tre bambini, è stata messa fuori casa lo scorso 26 gennaio, dopo l’ordinanza del sindaco che ha dichiarato la zona rossa e disposto l’evacuazione di circa 1.500 persone. La frana, causata dalle intense piogge degli ultimi giorni, ha danneggiato le abitazioni e costretto molte famiglie a lasciare le proprie case in fretta e furia.

La frana di Niscemi ha imposto l'evacuazione di circa 1.500 persone a partire dal 26 gennaio 2026, quando il sindaco ha disposto l'individuazione di una zona rossa nei quartieri Santa Lucia e Sant'Agata. Il movimento franoso presenta un fronte lungo fino a 4 chilometri e ha coinvolto 891 edifici ricadenti nelle aree instabili.