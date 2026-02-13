Basta disordini e comportamenti molesti, da qualche giorno il centro di Varese è sotto controllo da parte delle forze dell’ordine. La presenza dei presidi fissi è stata decisa dopo un aumento di episodi di risse e che si sono verificati soprattutto nelle ore serali, generando disagio tra i cittadini e i commercianti della zona, che chiedevano interventi più incisivi.

Basta disordini e comportamenti molesti, da qualche giorno il centro di Varese è sotto controllo da parte delle forze dell’ordine. La polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri hanno attivato Uffici mobili in alcune delle aree più frequentate della città, con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza percepita e garantire il mantenimento dell’ ordine pubblico. La decisione è stata assunta al termine di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, durante la quale è emersa la necessità di un’azione mirata nelle zone più sensibili, anche alla luce di quanto era avvenuto in via Como, dove tre settimane fa un gruppo di ragazzi aveva bloccato la via, per la registrazione di un video di alcuni rapper arrivati dall’hinterland milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disordini e atteggiamenti molesti. Presidi fissi delle forze dell’ordine

Dopo i disordini nel centro di Torino, il ministro Piantedosi difende l’uso della forza da parte delle forze dell’ordine.

In piazza Carolina a Napoli, vicino a piazza del Plebiscito e alla Prefettura, saranno istituiti presidi fissi delle forze dell’ordine a seguito di recenti episodi di sparatoria.

