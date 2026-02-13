Discoteca Storya | terza sospensione e richiesta di revoca licenza per ripetute criticità e violenze

Il questore ha deciso di sospendere per la terza volta la licenza della discoteca Storya di Santa Giustina in Colle, dopo aver riscontrato ripetute violenze e problemi di sicurezza. La denuncia arriva dopo diversi episodi di risse e comportamenti aggressivi all’interno del locale, che hanno preoccupato le autorità. La questura ha inviato una richiesta ufficiale di revoca della licenza, puntando a tutelare la sicurezza dei giovani e dei residenti della zona. La discoteca, frequentata spesso nel fine settimana, si trova al centro di un acceso dibattito pubblico.

Storya nel mirino: il questore chiede la revoca della licenza alla discoteca di Santa Giustina in Colle. Santa Giustina in Colle (Padova) – Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha richiesto al prefetto Giuseppe Forlenza l'avvio della procedura di revoca della licenza per la discoteca Storya, a seguito di una serie di criticità e della terza sospensione disposta negli ultimi due anni. L'ultima chiusura, di 60 giorni, è scattata oggi, 13 febbraio 2026, dopo che un giovane è stato aggredito dalla security del locale, nonostante il divieto di somministrazione di alcolici in quella fascia oraria. L'episodio ha riacceso i riflettori sulla sicurezza nei locali pubblici e sulla gestione della movida nel Padovano.