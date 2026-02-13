Diretta gol Serie A LIVE | Pisa Milan 0-1 inizia la ripresa

Il Milan ha segnato il gol decisivo contro il Pisa, portando avanti la partita alla ripresa. La sfida sulla carta prometteva emozioni, e il gol di Leao al minuto 50 ha cambiato gli equilibri in campo. I tifosi rossoneri sugli spalti hanno festeggiato con entusiasmo, mentre i padroni di casa hanno cercato di reagire senza riuscire a trovare il pareggio. La partita, valida per la 25esima giornata di Serie A, prosegue con il punteggio di 1-0.

