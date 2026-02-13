Dipendenti comunali al lavoro senza riscaldamento da novembre la mozione di Pompilio Azione Politica chiede di intervenire con urgenza

Il dipartimento comunale di viale Amendola ha affrontato un disservizio da novembre 2025, quando il sistema di riscaldamento ha smesso di funzionare regolarmente. La mancanza di un impianto caldo ha messo in difficoltà i dipendenti che lavorano negli uffici, rendendo le giornate lavorative più rigide e scomode. Di fronte a questa situazione, Pompilio di Azione Politica ha presentato una mozione che chiede un intervento immediato per riparare il problema e garantire condizioni di lavoro più decenti.

La consigliera chiede di impegnare somme d'urgenza per sistemare l'impianto di riscaldamento, spostare temporaneamente i dipendenti in un'altra sede e, ove possibile, attivare lo smart working Nella sede comunale di viale Amendola, l'impianto di riscaldamento funziona a singhiozzo dal mese di novembre 2025. In alcuni piani, lavoratori e utenti hanno affrontato tutto l'inverno al freddo, come già emerso nei mesi scorsi dopo la mobilitazione dei sindacati. Il problema, però, non è stato risolto. “L’amministrazione di sinistra che dovrebbe essere egida per i lavoratori - tuona Pompilio - non assume alcuna iniziativa a loro tutela nonostante i numerosi richiami dei sindacati”.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su azione politica Dipendenti comunali al lavoro senza riscaldamento: la segnalazione di tre consiglieri Tre consiglieri comunali di Chieti segnalano che alcuni dipendenti lavorano senza riscaldamento, in particolare nelle sedi di viale Amendola e nell’ex Banca. Uffici comunali senza riscaldamento: malori fra il personale, la Cisl Fp chiede di spostare gli uffici o attivare lo smart working Dal novembre scorso, i dipendenti comunali di Chieti affrontano quotidianamente ambienti di lavoro privi di riscaldamento, causando disagio e malori. Ultime notizie su azione politica Argomenti discussi: Como, sciopero dei dipendenti comunali. Lavoratori e sindacati: Rapinese è il peggior datore di lavoro. Da lui solo offe; La retention all’interno delle amministrazioni comunali; Como, braccia incrociate per i dipendenti comunali: Basta decisioni unilaterali, si riapra la contrattazione; Visita del Prefetto al Comune di Farnese. Dipendenti comunali al lavoro senza riscaldamento da novembre, la mozione di Pompilio (Azione Politica) chiede di intervenire con urgenzaLa consigliera chiede di impegnare somme d'urgenza per sistemare l'impianto di riscaldamento, spostare temporaneamente i dipendenti in un'altra sede e, ove possibile, attivare lo smart working ... chietitoday.it Como, sciopero dei dipendenti comunali. Lavoratori e sindacati: Rapinese è il peggior datore di lavoro. Da lui solo offeseFischietti al collo, magliette, cartonati e uno striscione che parla chiaro, tra due alberi, appena fuori da Palazzo Cernezzi: Rapinese, ... espansionetv.it Carlo Genovesi (Azione Politica) interviene sulle Comunali 2026 "Basta insulti e fango, Avezzano merita un confronto sui programmi" https://infomedianews.com/carlo-genovesi-azione-politica-interviene-sulle-comunali-2026/ - facebook.com facebook