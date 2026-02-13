Dieta e salute attenzione ai social | come l’informazione sbagliata può portare a sbagliare

Una recente indagine ha mostrato che molti seguono diete scorrette a causa di informazioni fuorvianti sui social media. Questo problema si manifesta spesso con pasti irregolari, come saltare la colazione o mangiare troppo durante la sera. Un esempio concreto è rappresentato da giovani che, influenzati da post online, trascurano i pasti principali e finiscono per assumere calorie in modo sbilanciato.

Pasti disorganizzati, con poco (o addirittura nullo, cosa gravissima) spazio per la colazione, con cene particolarmente abbondanti. Eccesso di alimenti ricchi di zuccheri e grassi, monotonia nelle scelte a fronte della varietà di alimenti e colori proposti dall'alimentazione mediterranea. Nutrimento come risposta allo stress o alla noia, con eccessiva rapidità nell'ingurgitare i cibi senza nemmeno masticarli come si dovrebbe. Scarsa attenzione all'idratazione, con limitata assunzione di acqua. Riduzione drastica (e soprattutto autoprescritta, magari sula scorta di consigli social) delle calorie, con impatto sul metabolismo.