Dicci di che quartiere sei ti diremo il tuo problema | ecco la mappa del disagio triestino

A Trieste, nel quartiere di San Giacomo, sono cresciuti in silenzio da mesi problemi di fognature e strade dissestate, ma nessuno sembra averli notati. La causa principale, secondo i residenti, è la mancanza di interventi concreti da parte dell’amministrazione, che si limita a promesse mai mantenute. Un dettaglio che distingue questa situazione è il cratere aperto in via delle Rose, dove le piogge recenti hanno aggravato il disagio e reso ancora più difficile il passaggio dei pedoni.

A Trieste esistono rioni che raramente finiscono nelle cartoline o nei racconti ufficiali della città; e ancora meno frequentemente finiscono sulla bocca di chi fa politica. Sono aree meno visibili di altre, ma sono anche quelle in cui fragilità sociali, carenze di servizi e disuguaglianze si intrecciano e diventano parte della vita quotidiana. Ora l’Istat, per la prima volta, ha pubblicato una mappa delle zone urbane con il più alto livello di disagio, con cui si intende: “Condizione in cui gli individui sperimentano difficoltà a soddisfare adeguatamente le loro necessità di base a causa della carenza o insufficienza delle risorse e delle opportunità di tipo sociale, economico, lavorativo ed educativo”.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Ecco la nuova Mappa Infratel, uno strumento utile per conoscere lo stato della copertura di banda ultralarga nel nostro paese.

