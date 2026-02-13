Diario inedito su Padre Pio | trent’anni di testimonianze dal suo stretto collaboratore svelate a Bologna

Bologna ieri ha aperto una finestra sui ricordi più intimi del santo. Un ex collaboratore di Padre Pio ha portato alla luce un diario inedito, ricco di testimonianze raccolte in trent’anni. La presentazione si è svolta nel tardo pomeriggio, attirando molti fedeli e curiosi. I presenti hanno ascoltato storie che rivelano momenti mai raccontati prima, portando il pubblico in un viaggio nel cuore di San Pio.

Un Tuffo nel Ricordo: Il Diario di Padre Pio Rivela Trent'anni di Testimonianze a Bologna. Bologna ha ospitato ieri, 12 febbraio 2026, una presentazione toccante per i devoti di San Pio da Pietrelcina. Al centro dell'evento, tenutosi al Circolo della Caccia, il diario "Il mio amico Padre Pio", una raccolta di trent'anni di testimonianze dirette sul santo, curate da Giulio Michele Siena, figlio del suo storico collaboratore Giovanni Siena. L'incontro ha sottolineato l'impatto duraturo di Padre Pio sulla spiritualità e la devozione popolare. L'Eredità di Giovanni Siena: Un Diario Intimo e Dettagliato.

