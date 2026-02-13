Paolo Di Canio, ex attaccante e ora commentatore, ha detto che David non è un fenomeno e ha definito Openda “sembra un bambinone” durante la trasmissione di JuventusNews24, criticando apertamente la linea offensiva della squadra di Allegri.

Paolo Di Canio ha criticato l’attacco della Juventus, criticando David e Openda. Per lui ai bianconeri servirebbe un Osimhen. Paolo Di Canio ha parlato a Tuttosport della Juve e dell’imminente sfida con l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE INTER-JUVE «Mi aspetto assolutamente una bella partita, per come conosciamo Spalletti, ma pure lo stesso Chivu per come sta facendo giocare la squadra. Immagino che metteranno in atto una strategia per vincere e non solo per controllare. Mi aspetto un Inter-Juve che faccia innamorare chi ama il calcio come lo intendo io, dove si osa e non si attende lo sbaglio dell’avversario». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Di Canio declassa l'attacco della Juve: «David ha una storia ma non è un fenomeno. Openda? Sembra un bambinone. In attacco serve un Osimhen…»

