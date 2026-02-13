Devastano il concertino della villa comunale | presi sono tutti minorenni e i genitori pagheranno i danni

Da foggiatoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucera, il 18 gennaio scorso, un gruppo di minori ha distrutto il ‘Concertino’ nella villa comunale, danneggiando l’opera pubblica che ora sarà riparata a spese dei genitori dei responsabili. Gli adolescenti sono stati identificati e deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, dopo aver causato danni che si aggirano intorno ai 3.000 euro. Un testimone ha fornito dettagli utili, contribuendo al rapido intervento delle forze dell’ordine.

Sono stati identificati e deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari gli autori del danneggiamento dell’opera pubblica ‘Concertino’ - situata all’interno della villa comunale di Lucera - avvenuto nella serata del 18 gennaio scorso.Tutti minorenni, sono stati individuati al termine di un’attività investigativa condotta sinergicamente dal comando di Polizia Locale di Lucera e dal locale comando stazione Carabinieri.Oltre alle immagini di videosorveglianza pubblica, è stato determinante il lavoro di prevenzione e di presenza attiva sul territorio portato avanti negli ultimi anni dagli appartenenti di entrambi i comandi, attraverso incontri periodici con i giovani nelle scuole di ogni ordine e grado.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

