Deregolamentazione totale l’asse del motore tedesco-italiano

Giorgia Meloni ha incontrato ieri i rappresentanti europei in un castello, ma minimizza le tensioni tra Italia e Germania. La discussione sulla deregolamentazione totale dell’asse motore tedesco-italiano sembra essere meno importante di quanto si dica. La premier si presenta intirizzita e infreddolita, tra un pre-vertice con invitati selezionati e un vero e proprio consesso ufficiale. Le divergenze all’interno dell’Unione Europea restano al centro delle attenzioni, ma Meloni preferisce non drammatizzare.

Quale Unione Per Giorgia Meloni «se l'Europa vuole aprire a rapporti di libero scambio, e l'Italia è d'accordo, non può continuare a iper-regolamentare» Intirizzita e infreddolita, tra un prevertice a inviti selezionati e il vero e proprio consesso riunito nel castello, Giorgia Meloni minimizza la portata della divaricazione all'interno della disunita Unione. Il «motore tedesco-italiano» sia chiaro «sicuramente c'è» ma «non è qualcosa che si fa contro qualcun altro».

