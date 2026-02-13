Delitto Anguillara | Procuratore Civitavecchia marito ha predisposto buca c’erano dei complici

Il procuratore di Civitavecchia ha rivelato che il marito della donna uccisa ad Anguillara Sabazia ha scavato una buca, probabilmente con l’aiuto di altri. Il dettaglio emerge dai primi riscontri degli investigatori, che stanno cercando di capire se ci siano state altre persone coinvolte nel delitto. La polizia ha già ascoltato alcuni sospetti e ha sequestrato strumenti usati per scavare. La scena del crimine si trovava vicino alla loro abitazione, dove gli agenti hanno trovato tracce di terra smossa.

Proseguono le indagini sul caso di femminicidio avvenuto ad Anguillara Sabazia, situata in provincia di Roma. Il corpo di Federica Torzullo, una donna di 41 anni scomparsa lo scorso 8 gennaio, è stato ritrovato dieci giorni dopo, interrato in una buca scavata con un mezzo meccanico e ricoperta da rovi. Questa buca si trovava all’interno di un fondo attiguo a quello dell’azienda del marito, Claudio Agostino Carlomagno, il quale è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di femminicidio e occultamento di cadavere. Dettagli dell’Indagine e Prospettive del Procuratore. I punti oscuri da chiarire sono ancora molti, nonostante il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, abbia già delle certezze. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it

A Anguillara Sabazia, la polizia ha confermato che il femminicidio di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno, è un fatto ormai accertato.

Il procuratore di Anguillara mette in dubbio la versione di Carlomagno, evidenziando incongruenze nella tempistica dei fatti.

