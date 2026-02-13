Delia Buglisi, conosciuta come Delia tra i fan di X Factor, si esibirà questa sera agli Arcimboldi con il suo nuovo spettacolo “Sicilia bedda”, un concerto che va oltre il talent show e mette in evidenza le sue influenze musicali, da Bizet a Battiato. La cantante spiega che l’ansia, spesso presente prima di salire sul palco, ormai non le spaventa più, perché lo considera un prezzo giusto da pagare per condividere la sua musica con il pubblico.

L’ansia è compresa nel prezzo del biglietto. “Credo sia naturale averla quando si affronta un pubblico” spiega Delia Buglisi, per il popolo di X Factor semplicemente Delia, in scena questa sera agli Arcimboldi col suo “Sicilia bedda”. "Se non si prova un po’ di apprensione vuol dire che non si tiene a quel che si fa, a prescindere dalla capienza del teatro" riflette, infatti, la 25enne cantante-pianista di Paternò. Lei è diplomata in pianoforte al Conservatorio di Catania, suonerà pure qualcosa? "Sì. Non mancheranno citazioni classiche, come ‘Habanera’ della ‘Carmen’ di Bizet, che fanno parte del mio bagaglio artistico, anche in televisione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delia va oltre X Factor: "Bizet, Battiato, Consoli gli artisti che mi guidano. L’ansia? Non la temo più"

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Delia va oltre X Factor: Bizet, Battiato, Consoli gli artisti che mi guidano. L’ansia? Non la temo più; Delia premiata Comune Free per l’eccellenza nella raccolta differenziata; Palermo, l’ufficio postale di Delia è di nuovo operativo nella versione Polis; Musica / Delia Buglisi celebra il folklore siciliano con la sua Sicilia bedda.

X Factor, oltre la gara: Rob, Delia, PierC ed eroCaddeo pronti a vivere di musicaA Trionfare Rob, colei che all'inizio é stata definita un'underdog e che poi ha dimostrato di possedere, oltre che un'ottima capacità vocale, anche presenza scenica ed energia, tutte qualità che sono ... movieplayer.it

Oltre alla mamma del mitico Kevin, aveva interpretato Delia nel film di Tim Burton. Più recentemente l'abbiamo vista nella serie HBO e nello show comedy The Studio - facebook.com facebook