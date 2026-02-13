Degustazioni party anni Novanta e la grande fiera

Il centro di Milano si anima con degustazioni di vini e formaggi, mentre in diversi quartieri si svolgono party a tema anni Novanta, attirando giovani e nostalgici. Nel frattempo, la grande fiera dedicata alle eccellenze gastronomiche si tiene alla Fiera di Rho, con stand che offrono prodotti tipici provenienti da tutta la regione. Il motivo di questa varietà di eventi è l’anticipazione del weekend di San Valentino, che porta molti cittadini a cercare occasioni di svago e convivialità. Un dettaglio che distingue questa edizione è la presenza di concerti dal vivo direttamente nelle piazze principali, creando un’atmosfera più intima e coinvolgente.

Il fine settimana di San Valentino diventa l'occasione perfetta per vivere la Lombardia tra atmosfere romantiche, feste musicali e appuntamenti legati alla tradizione. A San Pellegrino Terme l'amore scende in piazza con San Pellegrino Terme in Love, domani e domenica: il mercatino di San Valentino lungo viale Papa Giovanni XXIII, le visite alle Grotte del Sogno, le degustazioni di birre artigianali trasformano la cittadina termale in un percorso esperienziale tra gusto e scoperta. Oggi, a Bergamo, la festa cambia ritmo. All'NXT di piazzale degli Alpini arriva il party dedicato agli anni Novanta, una serata tutta da ballare sulle hit che hanno segnato un'epoca.