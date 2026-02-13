Definiti i primi allenatori delle Nazionali azzurre ma gli staff restano in attesa

La Federazione Italiana Pallavolo ha annunciato i primi nomi degli allenatori delle nazionali maschile e femminile, ma ancora non sono stati scelti gli altri membri dello staff. Durante una riunione a Roma, i dirigenti hanno discusso i profili dei candidati e fissato le linee guida per il futuro, mentre sono ancora in attesa di conferme ufficiali. La decisione arriva mentre i club e gli atleti attendono di conoscere i nomi che guideranno le prossime competizioni.

Una sessione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallavolo si è svolta a Roma, nella sede di via Vitorchiano, con l'obiettivo di definire interventi concreti per il movimento pallavolistico nazionale. L'incontro ha affrontato temi di rilievo, dall'assicurazione degli atleti di vertice alle prospettive organizzative dei prossimi eventi, con un focus particolare sulla tutela, sull'organizzazione sportiva e sulla comunicazione istituzionale. è stato presentato il programma per le celebrazioni dell'80° anniversario della Federazione Italiana Pallavolo, che coinvolgerà l'intero territorio nazionale con una serie di eventi dedicati.