Le notizie sulla Russia, Gaza o l’economia spesso distorcono i fatti perché i media vogliono attirare l’attenzione. Per esempio, spesso segnalano tensioni crescenti senza spiegare le cause reali o le conseguenze concrete di questi eventi. Un esempio: negli ultimi mesi, molti titoli parlano di un “declino occidentale” senza approfondire come le politiche adottate influenzino quotidianamente le vite delle persone.

Che siano notizie della Russia, di Gaza o di economia, le narrazioni di giornali e tv sono sempre il contrario della realtà. È un inganno globale. Viviamo in un mondo distopico. Arturo Belleri via email Gentile lettore, senza dubbio viviamo una fase storica di regressione sociale, intellettiva e morale. C’è un governo che ha in spregio i poveri e agisce a favore dei ceti più ricchi, ma è andato al potere grazie ai voti delle classi sociali meno abbienti e meno istruite. Una volta al potere ha fatto il contrario di quanto promesso, su tutta la linea, in politica interna, economica e internazionale, avviando operazioni penalizzanti per i propri elettori primari.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’Iran, da oltre quattro decenni, si distingue per una società che, nonostante le sfide, mantiene un forte spirito critico e culturale.

L’articolo di Giulio Gambino analizza come il dibattito europeo sulla guerra in Ucraina e il ruolo dell’Occidente si sia sviluppato attorno a due assunti principali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Famiglia e Società: Riflessioni sul Declino Occidentale

Carsulae - Terni É stata abbandonata nel V secolo d.C. a causa del declino del ramo occidentale della via Flaminia e delle invasioni. Conosciuta come una sorta di "Pompei umbra", l’Arco di San Damiano, un arco trionfale di ingresso alla città. L'anfiteatro cost - facebook.com facebook