De Rossi | Dopo Napoli? Le mie parole possano aiutare tutti arbitri compresi

Daniele De Rossi ha deciso di parlare prima della partita contro la Cremonese, affermando che le sue parole sono rivolte a tutti, arbitri inclusi. L’ex calciatore si è soffermato sulle tensioni che spesso si creano durante le partite e ha spiegato che un dialogo più aperto potrebbe migliorare la situazione. Ha anche sottolineato l’importanza di rispettare le decisioni degli arbitri, senza alimentare polemiche inutili. Durante la conferenza stampa, ha invitato a una maggiore sincerità e trasparenza nel calcio italiano.

Alla vigilia della trasferta contro la Cremonese, il tecnico del Genoa presenta una lettura mirata su temi chiave come le dinamiche con gli arbitri, la gestione del regolamento e l’aggiornamento delle condizioni dei giocatori. Il discorso comunica una posizione di principio basata sull’obiettivo di chiarezza e fluidità nelle dinamiche tra squadra, arbitri e VAR. In conferenza, de rossi riconosce di essere influenzato dal rischio di conseguenze sportive legate a decisioni arbitro e arbitraggi, sottolineando che nessuno è immune a tali dinamiche. Sottolinea la necessità di una maggiore omogeneità tra le parti, auspicando un allineamento tra la società, gli arbitri e il VAR. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Daniele De Rossi ha parlato durante una conferenza stampa dopo la partita contro il Napoli, spiegando che le sue dichiarazioni sono nate dalla frustrazione per le decisioni arbitrali.

