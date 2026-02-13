Aurelio De Laurentiis si mostra insoddisfatto delle recenti prestazioni del Napoli, accusando le sconfitte e i problemi di squadra di aver compromesso la stagione. La sua frustrazione nasce anche dalla mancata crescita dei giovani e dalle difficoltà nel mantenere un ritmo costante in campionato. In particolare, il presidente ha espresso preoccupazione per alcune scelte tattiche che non hanno portato i risultati sperati.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non è contento delle varie vicissitudini che stanno condizionando la stagione dei partenopei. “Oggi non ho conferme su decisioni prese per il futuro per Conte, Manna e tutto quello che può essere compreso nel Napoli attuale. In questo momento, come spesso è accaduto nella prima stagione, De Laurentiis e Conte si sopportano cercando di capire quando verrà messo il punto definitivo. Per quello che so De Laurentiis è sconvolto per gli investimenti che ha fatto e per le motivazioni degli infortuni. Per il momento si stanno sopportando, ma chi sbuffa di più in questo momento è De Laurentiis”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis non contento dell’andamento stagionale

Approfondimenti su laurentiis contento

Questa mattina Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato ascoltato in un’audizione ufficiale.

Ultime notizie su laurentiis contento

Argomenti discussi: Malfitano: De Laurentiis molto insoddisfatto. Non può dire la verità, sennò rischia; Napoli, Alisson: Un sogno essere qui, con Conte posso imparare molto; De Laurentiis in campo per salutare la squadra. Poi il messaggio ai calciatori: Non è finita; Napoli, i tifosi a De Laurentiis: Acquisto da evitare: non è per noi.

De Laurentiis non si farà sfuggire Conte. Con buona pace di chi alimenta il caos per il divorzio (Repubblica)De Laurentiis Conte, ogni anno regna la confusione sul futuro. Conte ha ancora un anno di contratto e per Repubblica resterà a Napoli ... ilnapolista.it

Napoli, De Laurentiis: De Bruyne farà la differenza, Conte non sbagliaAurelio De Laurentiis ha raggiunto la squadra nel ritiro di Dimaro e, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato del Napoli e sugli ultimi arrivi in azzurro: C'è stato l'arrivo di Lucca ... sportmediaset.mediaset.it

Vigilia della svolta Champions: Copenaghen dirà molto sul futuro. De Laurentiis, Conte, lo staff medico, i calciatori: nessuno è contento, ciascuno per motivi diversi. Di Venio Vanni - facebook.com facebook