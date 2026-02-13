de carli risarcisce e la truffa cade

De Carli, coinvolto in una vicenda di truffa, ha deciso di risarcire la persona che lo aveva querelato, portando così alla caduta della querela stessa. In un gesto che ha sorpreso molti, l’uomo ha accettato di pagare la somma richiesta, ottenendo in cambio la remissione della querela, che ora può considerarsi ufficialmente archiviata.

Ha risarcito chi lo aveva querelato per truffa. Di conseguenza ha incassato, accettandola, la remissione di querela. Di conseguenza il gip Corrado Schiaretti ha pronunciato per lui un non luogo a procedere e tutti a casa. Il riolese Mirko De Carli, 41 anni, segretario nazionale del Popolo della Famiglia difeso dall’avvocato Giorgio Vantaggiato, nel primo pomeriggio di ieri è riuscito a smarcarsi dalle grane penali per una vicenda che, anche politicamente oltre che penalmente, poteva costargli davvero caro. Secondo quanto sintetizzato dal decreto penale di condanna, poi opposto, nella sua qualità di consulente finanziario e di consigliere comunale a Riolo Terme, dal 19 gennaio del 2023 De Carli avrebbe indotto in errore una signora facendosi consegnare, attraverso un suo collaboratore, un totale di 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

