De Carli paga un risarcimento da 4mila euro | ritirata la querela per truffa

Mirko De Carli, segretario nazionale del Popolo della Famiglia, ha pagato un risarcimento di 4 mila euro e ha ritirato la querela per truffa, chiudendo così la vicenda giudiziaria che lo vedeva coinvolto.

Si conclude così la vicenda giudiziaria partita dalla denuncia di una donna contro il segretario nazionale del Popolo della Famiglia Si è conclusa con un proscioglimento la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto Mirko De Carli, 41enne segretario nazionale del Popolo della Famiglia, querelato per truffa. Davanti al giudice del Tribunale di Ravenna, il politico ha consegnato, tramite il proprio legale, 4.000 euro in contanti per risarcire una donna che lo aveva querelato. I fatti contestati risalgono al 2023. Secondo l'accusa, De Carli, presentandosi come consulente finanziario, si era offerto di aiutare la moglie di un collaboratore del partito in difficoltà economiche.