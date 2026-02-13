DDL immigrazione Azione Lecco | Governare con una riforma organica non con interventi parziali Serve Agenzia nazionale per le migrazioni
Il dibattito sulla riforma dell’immigrazione è diventato più acceso dopo che Azione Lecco ha sottolineato l’importanza di una soluzione completa. La motivazione è legata alla proposta di modifica legislativa in discussione al Parlamento. La formazione territoriale sostiene che interventi parziali non bastano per affrontare il fenomeno in modo efficace. In particolare, chiedono la creazione di un’agenzia nazionale dedicata alle migrazioni, per coordinare meglio le politiche. Venerdì scorso, durante l’assemblea provinciale, i membri di Azione hanno approfondito il tema, evidenziando la necessità di un approccio organico per garantire sicurezza e integrazione.
Belladitta dopo assemblea provinciale: "Immigrazione non è emergenza ciclica, è realtà permanente. DDL concentrato su controllo, trascura ruolo economico. Procedure lente, competenze disperse, governance frammentata. Ignorata area grigia di chi già vive sul territorio" Venerdì 6 febbraio si è riunita a Lecco l'assemblea provinciale di Azione. Al centro della discussione con gli iscritti, una riflessione approfondita sulla gestione della sicurezza e dell'immigrazione. Su quest'ultimo argomento, recentemente il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al disegno di legge sull'immigrazione.🔗 Leggi su Leccotoday.it
