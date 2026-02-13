Ddl enti locali Zicari | Sarà ricordato come disegno di legge sulle quote di genere

Il senatore Zicari attacca la maggioranza, sostenendo che il disegno di legge sugli enti locali potrebbe essere ricordato come il ddl sulle quote di genere, a causa delle modifiche che limitano la rappresentanza femminile.

“Per colpa della maggioranza, il ddl enti locali rischia di passare alla storia come ddl sulle quote di genere”. Da questa frase del deputato Carmelo Pace parte la riflessione della presidente della VI commissione del Comune di Agrigento, Roberta Zicari, che auspica invece che “per merito della maggioranza” il provvedimento venga ricordato come un passo avanti per la parità. Zicari ricorda che il disegno di legge è stato elaborato, discusso e approvato in commissione e in aula dagli stessi deputati che ora dovranno confermarlo con il voto finale. “Perché mai dovrebbero votare contro norme che hanno già sostenuto più volte?”, si chiede, sottolineando come la previsione di giunte composte da entrambi i sessi rappresenti una scelta di civiltà, già adottata nel resto d’Italia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In Sicilia, nonostante la legge sulla parità di genere negli enti locali, questa viene spesso ignorata.

La Sicilia ha avviato la riforma degli enti locali, introducendo nuove disposizioni come il terzo mandato e il consigliere supplente.

