DAZN lancia un nuovo piano prezzo scontato per i primi 6 mesi | tutte le info

DAZN ha annunciato un nuovo piano con prezzo scontato per i primi sei mesi, in vista di un fine settimana ricco di eventi sportivi. La promozione, rivolta ai nuovi abbonati, permette di seguire tutte le partite e le competizioni a un costo ridotto, con un’offerta che si distingue per la durata e la convenienza rispetto alle tariffe standard.

DAZN. In vista di un fine settimana ricchissimo di sport, DAZN lancia una nuova promozione dedicata ai nuovi abbonati. Tra le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e due big match di Serie A come Inter-Juventus e Napoli-Roma, la piattaforma punta ad attirare nuovi utenti con un'offerta temporanea particolarmente aggressiva. La proposta riguarda il piano DAZN Full, che viene messo a disposizione a un prezzo scontato per i primi sei mesi. Una mossa strategica che intercetta l'interesse crescente per gli eventi di punta del calendario sportivo, offrendo l'accesso completo ai contenuti live e on demand della piattaforma. Da oggi, 12 febbraio 2026, DAZN lancia un'offerta speciale per chi si iscrive per la prima volta.