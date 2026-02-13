Dario Antiseri l’allievo di Popper cattolico e liberale

Dario Antiseri, uno dei filosofi italiani più noti, è morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Nato a Foligno il 9 gennaio 1940, era riconosciuto non solo per il suo ruolo accademico, ma anche per il modo in cui ha portato la filosofia tra i giovani, grazie al suo manuale “Il pensiero occidentale”, scritto insieme a Giovanni Reale. Antiseri, allievo di Popper, si distingueva per il suo approccio libero e cattolico, che spesso lo portava a confrontarsi con teorie diverse, convinto che la ricerca della verità passi anche dalla consapevolezza dei propri limiti.

Dario Antiseri, considerato uno dei grandi filosofi italiani di oggi, scomparso dopo una lunga malattia a 86 anni (era nato a Foligno il 9 gennaio 1940), è conosciuto dal pubblico di non specialisti come autore, assieme a un altro grande pensatore, Giovanni Reale, di un fortunato manuale di filosofia per le scuole, Il pensiero occidentale, come un continuo confrontarsi di teorie diverse, sapendo che la ricerca della verità si fonda sulla consapevolezza della propria fallibilità. È evidente in questo la sua derivazione dal pensiero di Karl Popper, che conobbe a Vienna nel 1964, rimanendone profondamente impressionato, durante uno dei suoi corsi di specializzazione all’estero, che lo portarono, dopo la laurea a Perugia nel 1963, anche a Oxford e Munster. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

