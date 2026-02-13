Danni da furti e vandalismi un fondo da 200mila euro | il Comune amplia il periodo di copertura

Il Comune di Trento ha deciso di estendere il periodo di copertura del fondo da 200mila euro destinato alle imprese e alle associazioni danneggiate da furti e atti vandalici, dopo aver riscontrato un incremento di richieste e segnalazioni di danni subiti negli ultimi mesi.

Il Comune di Trento ha ampliato il periodo temporale di riferimento per le domande di accesso al fondo comunale a sostegno delle imprese e associazioni colpite da furti o atti vandalici. Lo ha comunicato poco fa l’amministrazione comunale che in una nota scrive: “Oltre che per gli episodi avvenuti nel secondo semestre del 2025, sarà possibile richiedere il contributo anche per i danni subiti tra il 1°gennaio e il 15 marzo 2026”. È confermata, invece, la scadenza del 31 marzo 2026 per la presentazione delle domande. I requisiti per accedere al servizio e le modalità di assegnazione dei contributi – precisa il Comune – restano invariati.🔗 Leggi su Trentotoday.it

