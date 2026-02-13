Milano, 13 febbraio 2026 – La partita tra Danimarca e Stati Uniti si trasforma in un esempio di geopolitica che si gioca anche sul ghiaccio, con due groenlandesi presenti nella squadra europea. La scelta di includere questi atleti deriva dalle tensioni tra la Danimarca e gli Stati Uniti, che spingono il governo danese a rafforzare i legami con le comunità groenlandesi, simboli di autonomia e identità culturale. Un dettaglio che emerge chiaramente in questa sfida, unica nel suo genere, dove sport e politica si intrecciano in modo evidente.

Milano, 13 febbraio 2026 – Lame ben affilate, caschetti protettivi e bastoni in pugno per una affascinante battaglia sportiva. Stati e Uniti Danimarca si sfideranno domani sul ghiaccio della Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena, ma nel giorno di San Valentino di romantico ci sarà ben poco, vietati baci e cuoricini. Perché quella fra la selezione favorita per la medaglia d’oro (prima nel ranking mondiale) e una nazionale alla sua seconda partecipazione ai Giochi, non è solo una partita per il torneo olimpico, ma qualcosa di più alla luce degli ultimi eventi geopolitici. epaselect epa12714762 Denmark's Foreign Minister Lars Loekke Rasmussen (R), Greenland's Minister for Foreign Affairs, Vivian Motzfeldt (L), and Canada's Foreign Minister, Anita Anand (C), meet outside of the newly opened Canadian consulate in Nuuk, Greenland, 07 February 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Di recente, le Groenlandesi hanno dichiarato l’indipendenza, sollevando questioni sulla storia coloniale e le relazioni internazionali.

La proposta di boicottare il Mondiale negli Stati Uniti ha suscitato reazioni in Europa, con Danimarca e Svezia che esprimono insoddisfazione.

